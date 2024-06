En direct

19:49 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Saint-Michel pour ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Michel, le binôme Nupes avait en effet réuni 44,99% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 8,23% à Saint-Michel. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 16% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'évolution inédite du RN à Saint-Michel en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 43% à Saint-Michel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 56,94% pour le Rassemblement national à Saint-Michel aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Saint-Michel, avec 56,94% des voix, soit 533 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 9,29%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,23%.

14:32 - Saint-Michel avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé les esprits à Saint-Michel pendant la présidentielle 2022 avec pas moins de 49,33% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 17,79% et 15,8% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,14% des voix pour sa part. Pour le second tour du scrutin, c'est également la numéro 1 du parti d'extrême droite qui s'imposait à Saint-Michel avec 68,28%, devant Emmanuel Macron à 31,72%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Michel Se tourner vers le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Michel, le RN arrivait à la deuxième place, 35,92% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 44,99% pour Jean-Louis Bricout (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (53,20%). Jean-Louis Bricout s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Saint-Michel : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la ville de Saint-Michel, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,83% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 094 euros/an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,51%) et le nombre de résidences HLM (8,16% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Michel mettent en relief une diversité de qualifications, avec 50,84% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Michel pour les législatives Au fil des scrutins électoraux précédents, les 3 307 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, 2 183 personnes en capacité de voter à Saint-Michel s'étaient rendues aux urnes (soit 44,34%), contre une participation de 49,35% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,12% au premier tour. Au second tour, 39,86% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Michel ? En proportion, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.