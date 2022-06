Résultat de la législative à Bohain-en-Vermandois : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bohain-en-Vermandois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - À Bohain-en-Vermandois, des sondages aussi révélateurs ? L'élection présidentielle d'avril, à Bohain-en-Vermandois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 43,56% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 19,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,63% et Éric Zemmour à 5,77%. Les indications nationales des dernières heures chambouleront peut-être ce tableau lors des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Bohain-en-Vermandois À Bohain-en-Vermandois, la participation constituera indiscutablement l'une des clés des législatives. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 3 410 personnes en âge de voter au sein de la ville, 29,97% étaient restées chez elles, contre une abstention de 31,73% au premier tour. La peur d'un retour du covid ainsi que son impact sur l'économie française et la santé publique pourraient en effet relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Bohain-en-Vermandois. 11:30 - À Bohain-en-Vermandois, les chiffres de la participation lors des législatives 2022 seront un élément déterminant Au cours des dernières années, les 5 758 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections législatives, parmi les 3 558 personnes en âge de voter à Bohain-en-Vermandois, 48,85% avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 48,57% pour le deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Bohain-en-Vermandois 6 candidats s'opposent dans la circonscription de Bohain-en-Vermandois ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures assez bas comparé à celui du reste du pays. Et les 3410 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 4 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce premier tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Bohain-en-Vermandois

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bohain-en-Vermandois comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Laetitia Voisin Divers extrême gauche Hervé Bernardeau Reconquête ! Paul-Henry Hansen-Catta Rassemblement National Jérome Moineuse Les Républicains Agnès Chotin Droite souverainiste Jean-Louis Bricout Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Bohain-en-Vermandois : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 5 758 citoyens de Bohain-en-Vermandois (02) seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 44% des votes au premier tour à Bohain-en-Vermandois, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20% et 18% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Bohain-en-Vermandois avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 66% des suffrages, laissant donc 34% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?