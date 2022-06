Résultat des législatives à Bormes-les-Mimosas - Election 2022 (83230) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bormes-les-Mimosas

Le résultat des élections législatives 2022 à Bormes-les-Mimosas est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Bormes-les-Mimosas. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les électeurs votant dans la 4ème circonscription du Var et demeurant à Bormes-les-Mimosas. Sereine Mauborgne a collecté 33% des votes au niveau de la ville. Philippe Lottiaux (Rassemblement National) et Éric Zemmour (Reconquête !) ramassent 25% et 21% des votes. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 27 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Var. La participation représente 48% des habitants autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bormes-les-Mimosas Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 33,26% Philippe Lottiaux Rassemblement National 24,74% 24,75% Éric Zemmour Reconquête ! 23,19% 20,84% Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,87% 10,29% Marie-Christine Hamel Les Républicains 4,75% 5,29% Chantal Sarrut Ecologistes 2,33% 2,45% Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes 1,58% 1,17% Valérie Terrazzoni Ecologistes 1,37% 1,64% Pascale Morel Divers extrême gauche 0,67% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Bormes-les-Mimosas Taux de participation 46,66% 48,14% Taux d'abstention 53,34% 51,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95% 0,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,32% Nombre de votants 52 442 3 457

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bormes-les-Mimosas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:54 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Bormes-les-Mimosas ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 8,33% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Bormes-les-Mimosas le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,9% et 0,64% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 11,87% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Bormes-les-Mimosas ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Bormes-les-Mimosas ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Lors du dernier scrutin, à Bormes-les-Mimosas, Marine Le Pen obtenait meilleure place de l'élection avec 31,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,63%. Suivaient Éric Zemmour avec 15,76% et Jean-Luc Mélenchon avec 8,33%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Bormes-les-Mimosas La participation constituera l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Bormes-les-Mimosas. La perte de pouvoir d'achat serait susceptible de détourner l'attention des électeurs de Bormes-les-Mimosas de leur devoir civique. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 7 175 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,06% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,5% au premier tour, c'est-à-dire 5 417 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Bormes-les-Mimosas à l'occasion du premier tour des législatives ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation avait représenté 43,3% au premier tour des votants de Bormes-les-Mimosas, contre un taux de participation de 39,97% pour le second round. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Bormes-les-Mimosas ? Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de ce 1er round des législatives 2022 à Bormes-les-Mimosas, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont alignés 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de premier tour dans les 6 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Bormes-les-Mimosas : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31,4% des suffrages au premier tour à Bormes-les-Mimosas, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'actuel président de la République et Éric Zemmour avaient obtenu 28,6% et 15,8% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Bormes-les-Mimosas avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 54,2% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 45,8% des voix. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives à Bormes-les-Mimosas (83230) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.