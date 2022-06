Résultat de la législative à Groisy : 2e tour en direct

En direct

18:08 - Le bloc des Insoumis et de ses alliés 2e pour ces législatives à Groisy Les habitants de Groisy avaient apporté 23,85% de leurs voix à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de la législative. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,39%, 7,78%, 1,77% et 1,43% le 10 avril. Ce qui aboutissait à un potentiel de 26,37% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

15:30 - À Groisy, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place Lors du 1er tour, le 12 juin dernier, les électeurs de Groisy ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 33,72% des suffrages. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui ramassent 23,85% et 15,61% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - À Groisy, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure la participation Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 2639 personnes en âge de voter à Groisy, 56,08% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,79% pour le second tour.