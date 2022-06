Résultat de la législative à Hélesmes : 2e tour en direct

En direct

18:39 - La 2e place à Hélesmes pour la coalition de gauche La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,81% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans l'unique bureau de vote d'Hélesmes. Ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,42%, 2,43%, 0,94% et 5,71% il y a deux mois. Ce sont donc 23,5% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Hélesmes.

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des législatives à Hélesmes ? La candidature Rassemblement National a amassé 49,51% des votes à l'occasion du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueillent 17,81% et 17,32% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés.

13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Hélesmes lors des législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Au cours des dernières années, les 1997 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, sur les 1414 personnes en âge de voter à Hélesmes, 59,86% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 57,07% au deuxième tour.