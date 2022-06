Résultat des législatives à Hélesmes - Election 2022 (59171) [PUBLIE]

8 candidats sont en lice dans l'unique circonscription d'Hélesmes ce 12 juin, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre d'impétrants assez bas comparé à celui du reste du pays (10 candidatures habituellement). Et les 1435 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour aller dans le bureau de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re manche.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Hélesmes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,62% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 75,82% au premier tour, soit 1 088 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine seraient par exemple en mesure de faire le jeu de l'abstention à Hélesmes.

Les dynamiques nationales des ultimes semaines s'appliqueront probablement sur les législatives à Hélesmes. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Or à Hélesmes, Marine Le Pen avait terminé en pôle position de la dernière élection avec 44,66% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,22%. Arrivaient ensuite, avec 14,42%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,93%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Dans l'unique bureau de vote d'Hélesmes, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 14,42% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,43% et 0,94% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 17,79% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Quel candidat les habitants d'Hélesmes installeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 45% des voix au premier tour à Hélesmes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 20% et 14% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Hélesmes gratifiée de 65% des suffrages, laissant par conséquent 35% des voix à Emmanuel Macron. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?