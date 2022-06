Résultat de la législative à Hirson : 2e tour en direct

Un total de 23,37% des suffrages pouvait être espéré pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" avant ces législatives à Hirson. Un chiffre correspondant au cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à un siège de député a pourtant obtenu 50,44% des suffrages il y a sept jours. De quoi offrir tout de même la première place à la Nupes.

15:30 - À Hirson, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a raflé 50,44% des suffrages le 12 juin dernier au soir du 1er round des législatives. Elle est ressortie devant les candidats Rassemblement National et Les Républicains qui ramassent dans l'ordre 31,81% et 8,38% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.