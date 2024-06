En direct

19:51 - À Bohain-en-Vermandois, quel candidat vont choisir les supporters de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bohain-en-Vermandois, le binôme Nupes avait en effet accumulé 62,01% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,73% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 0,98% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,93% à Bohain-en-Vermandois. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 16% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN en embuscade à Bohain-en-Vermandois pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Quand on analyse la progression du Rassemblement national vue des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN pourrait s'élever à environ 34% à Bohain-en-Vermandois. Un verdict qui concorde avec les points également arrachés par le mouvement dans la zone ces dernières années : une hausse de 6 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de son niveau national à Bohain-en-Vermandois début juin Consulter des résultats plus récents nous semble aussi sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Bohain-en-Vermandois, avec 55,29% des électeurs devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 7,93%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 7,36%.

14:32 - Bohain-en-Vermandois avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen s'était illustrée à Bohain-en-Vermandois lors de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 43,56% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,98% et 17,63% des voix. Bohain-en-Vermandois n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 5,77% des suffrages. Au deuxième tour du scrutin, c'est également Marine Le Pen qui s'imposait à Bohain-en-Vermandois avec 66,09%, devant Emmanuel Macron à 33,91%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Bohain-en-Vermandois ? Le score du RN sera le grand sujet pour ces élections des députés 2024, au niveau local. Aux législatives en 2022 à Bohain-en-Vermandois, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 26,05% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 62,01% pour Jean-Louis Bricout (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (66,01%). Jean-Louis Bricout remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Bohain-en-Vermandois façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Bohain-en-Vermandois, les élections sont en cours. Avec ses 5 721 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 233 entreprises, Bohain-en-Vermandois permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,46% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,68% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 261 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,63%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 841 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 31,73%, annonçant une situation économique mitigée. À Bohain-en-Vermandois, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Bohain-en-Vermandois Au cours des dernières consultations politiques, les 5 794 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 42,23% au sein de Bohain-en-Vermandois. La participation était de 52,45% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,09% au premier tour. Au second tour, 41,98% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Bohain-en-Vermandois pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,03% dans la ville. La participation était de 68,27% au premier tour, ce qui représentait 2 328 personnes.