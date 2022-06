Résultat de la législative à Hirson : en direct

17:11 - À Hirson, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Hirson, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 43,14% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 20,07%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,23% et Éric Zemmour à 6,11%. Le président-candidat atteignait en revanche près de 28% des votes en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières semaines infléchiront certainement ces équilibres lors des législatives à Hirson. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.