Résultat de la législative à Marle : 2e tour en direct

Avec un score de 41,03% des suffrages au 1er tour à Marle, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce 2e round des législatives. Cet électorat a donc son importance ce dimanche. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 11,57%, 1,1%, 2,57% et 1,84% en avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 17,08% à Marle pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Marle ?

Grâce à 41,03% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Marle à l'occasion du premier tour des élections législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Reconquête ! Qui captent respectivement 37,13% et 9,18% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés.