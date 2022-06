Résultat de la législative à Marle : en direct

12/06/22 11:14

Le scrutin est lancé depuis ce matin à Marle et il n'est pas trop tard pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 6 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Marle ( Aisne ) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 52% des votes au premier tour à Marle, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 18% et 12% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Marle grâce à 69% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 31% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?