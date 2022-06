Résultat de la législative à Origny-Sainte-Benoite : 2e tour en direct

Un total de 15,3% des votes pouvait être estimé pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés avant ces législatives à Origny-Sainte-Benoite. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote d'Origny-Sainte-Benoite, les voix qui avaient finalement choisi la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors du premier tour des législatives étaient pourtant de 41,4% la semaine passée. Ce qui avait tout de même offert la première position à la Nupes.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Origny-Sainte-Benoite ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il faut cependant tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Origny-Sainte-Benoite. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a accumulé 41,4% des voix dimanche 12 juin lors du 1er round de la législative. Elle a coiffé au poteau les candidats Rassemblement National et Les Républicains qui décrochent respectivement 40,98% et 8,92% des votes.