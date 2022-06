Résultat de la législative à Ribemont : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Ribemont sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Ribemont. En direct 18:03 - Le bloc LFI-PS-EELV pèse lourd à Ribemont Un total de 16,21% des suffrages pouvait être estimé pour le bloc LFI-PS-EELV-PC avant ces législatives à Ribemont. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon a obtenu 38,87% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Ribemont. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en première position. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Ribemont ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a amassé 38,87% des voix à l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Les Républicains qui décrochent respectivement 35,67% et 13,87% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Les chiffres de la participation lors du second tour des législatives 2022, un élément déterminant à Ribemont ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? En 2017, à l'occasion des législatives, le taux de participation représentait 44,42% des inscrits sur les listes électorales de Ribemont au second round, ce qui représentait 657 votants sur les 1457 habitants en âge de voter. 10:30 - La deuxième manche des élections a démarré à Ribemont Les données de ce second round des législatives 2022 à Ribemont sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour aller voter. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser le nombre de participants.

Résultats des législatives 2022 à Ribemont - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ribemont aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Paul-Henry Hansen-Catta Rassemblement National Jean-Louis Bricout Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Ribemont - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ribemont

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ribemont Jean-Louis Bricout (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 45,88% 38,87% Paul-Henry Hansen-Catta (Ballotage) Rassemblement National 32,31% 35,67% Jérome Moineuse Les Républicains 12,17% 13,87% Hervé Bernardeau Reconquête ! 5,49% 5,95% Laetitia Voisin Divers extrême gauche 2,59% 2,59% Agnès Chotin Droite souverainiste 1,57% 3,05% Participation au scrutin Circonscription Ribemont Taux de participation 45,47% 45,80% Taux d'abstention 54,53% 54,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,60% Nombre de votants 30 335 670

Législatives 2022 à Ribemont : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 42,83% des suffrages au premier tour à Ribemont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien député européen avaient obtenu 22,49% et 11,15% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Ribemont avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 63,31% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 36,69% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les citoyens de Ribemont seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.