Résultat de la législative à Ribemont : en direct

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ribemont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Ribemont ? Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les 6 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Ribemont, ne paniquez pas. Les bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Ribemont

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ribemont comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Laetitia Voisin Divers extrême gauche Hervé Bernardeau Reconquête ! Paul-Henry Hansen-Catta Rassemblement National Jérome Moineuse Les Républicains Agnès Chotin Droite souverainiste Jean-Louis Bricout Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Ribemont : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 42,83% des suffrages au premier tour à Ribemont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien député européen avaient obtenu 22,49% et 11,15% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Ribemont avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 63,31% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 36,69% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les citoyens de Ribemont seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.