18:48 - Quel candidat vont élire les électeurs de gauche à Sainte-Maxime ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Sainte-Maxime comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait enregistré 8,59% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,14% et 0,58% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 11,31% pour la Nupes dans la commune.