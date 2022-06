Résultat de la législative à Vervins : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Comment ont voté habituellement les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 52,78% des inscrits sur les listes électorales de Vervins au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,91% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 42,64% au deuxième tour et 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin.

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a raflé 51,04% des suffrages dimanche 12 juin au soir du premier tour des élections législatives. La candidature Rassemblement National glane 26,04% des suffrages. Enfin, la candidature Les Républicains recueille 15,33% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait touché le seuil de la majorité dimanche dernier si l'électionlégislative de 2022. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,34%, 2,2%, 1,65% et 2,39% il y a deux mois. La coalition de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 21,58% à Vervins pour ces élections légilsatives.

Les inscrits sur les listes électorales de Vervins (02140) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 38,1% des suffrages au premier tour à Vervins, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 24,7% et 15,3% des voix. Le choix des votants de Vervins était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (57,7% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 42,3% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?