Résultat des législatives à Villers-en-Cauchies : l'élection 2024 en direct

11:02 - Villers-en-Cauchies : quand les données démographiques façonnent les urnes

À Villers-en-Cauchies, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Avec une densité de population de 141 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,95%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,62%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 385 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,54%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,26%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Villers-en-Cauchies mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,92% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.