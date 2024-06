Résultat des législatives à Brandérion : l'élection 2024 en direct

11:02 - Dynamique électorale à Brandérion : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Brandérion, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 235 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,94%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (9,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 594 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,56%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,2%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Brandérion mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,49% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.