Résultat des législatives à Courlon-sur-Yonne : l'élection 2024 en direct

09:01 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Courlon-sur-Yonne

Ce dimanche, les votants de Courlon-sur-Yonne ont déjà participé à un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale s'est vu attribuer 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc présidentiel, du Rassemblement national, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...) arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Courlon-sur-Yonne ? Retenez également que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Courlon-sur-Yonne sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Cliquez sur 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections législatives à Courlon-sur-Yonne dès leur publication.