Résultat des législatives à Cézy : l'élection 2024 en direct

16:32 - Un énorme 59,65% pour Bardella à Cézy début juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière peut donc sembler plus que jamais logique au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Cézy, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, récoltant 59,65% des suffrages devant Valérie Hayer à 11,28% et Raphaël Glucksmann à 6,07%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Cézy au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives à Cézy que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 38,75% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 22,19% et 13,18%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,54% contre 36,46%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le RN parvenait en pôle position à Cézy au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Julien Odoul qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 47,36% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 64,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,25%.

11:02 - Dynamique électorale à Cézy : une analyse socio-démographique Dans les rues de Cézy, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 106 habitants répartis dans 649 logements, ce village présente une densité de 69 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 630 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (73,96%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 41,91% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 33,54% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 210,75 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Cézy incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Cézy ? À Cézy (89410), l'une des clés de ces législatives 2024 sera l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,55% au premier tour. Au deuxième tour, 51,32% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Cézy pour les élections législatives ? Au second tour de la dernière présidentielle, 28,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,52% au premier tour. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à ramener les électeurs de Cézy vers les urnes.