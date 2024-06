En direct

19:49 - Le Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance dans le brouillard. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 8,88% à Saint-Clément pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 20% sur place. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 13,35% des suffrages dans la commune.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Saint-Clément Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 31% à Saint-Clément ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 43,45% à Saint-Clément le 9 juin dernier Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi logique au moment du scrutin de ces législatives. 43,45% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Saint-Clément, devant Valérie Hayer à 14,04% et Raphaël Glucksmann à 8,88%. Le RN a fini premier avec 421 électeurs de Saint-Clément.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Saint-Clément lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste du pays à Saint-Clément lors de la présidentielle 2022 avec pas moins de 29,37% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,8% et 17,83% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,34% des suffrages. Avec 48,86%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,14%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Clément Aux législatives en 2022 à Saint-Clément, le RN finissait à la deuxième place, 23,05% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 42,77% pour Gilles Pirman (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 51,05% des votes, devant les candidats La République en Marche (48,95%). C'est donc Julien Odoul chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Élections législatives à Saint-Clément : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Clément comme partout. Avec ses 2 812 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 178 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 812 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (74,52%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 242 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,55%, Saint-Clément est un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 32,02% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 425,39 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Saint-Clément manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Clément pour les législatives Au cours des dernières années, les 2 890 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes du mois de juin 2024, 2 004 électeurs de Saint-Clément avaient pris part au scrutin (soit 50,4%), contre un taux de participation de 52,6% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 50,4% au premier tour. Au deuxième tour, 44,44% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 70,19% au second tour, soit 1 401 personnes.