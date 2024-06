Résultat des législatives à Saint-Martin-du-Tertre : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La présidente du mouvement avait accumulé 31,6% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 24,45% et 20,42%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,94% contre 46,06%).

11:02 - Saint-Martin-du-Tertre : législatives et dynamiques démographiques

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Martin-du-Tertre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 10,79% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 228 habitants/km² et 41,31% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,66%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 535 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,43%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,57%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-du-Tertre mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,33% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.