En direct

19:51 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Joigny ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, est électoralement incertain. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Joigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,58% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment glané 9,83% à Joigny le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Joigny lors des législatives ? Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais des éléments émergent… La progression du RN semble déjà puissante à Joigny entre le score de Jordan Bardella en 2019 (29,12%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,2%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à la dernière élection des députés dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Joigny dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il convient d'analyser de près. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Joigny. L'extrême droite cumulait 33,2% des suffrages, soit 804 voix, devant Manon Aubry à 15,48% et Valérie Hayer à 11,64%.

14:32 - 26,92% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Joigny Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Performance notable : le RN avait obtenu au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 25,86% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 26,92%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,86% et Emmanuel Macron avec 24,2%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 45,04% contre 54,96%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Joigny ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très observé pour cette élection 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Joigny, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 26,35% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 30,58% pour Manon Dené (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! (53,08%). C'est ainsi Michèle Crouzet (Ensemble !) qui prenait l'avantage.

11:02 - Joigny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Joigny émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 218 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 658 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 259 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 19,39% des résidents sont des enfants, et 27,34% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 1 718 résidents étrangers, Joigny est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1943,22 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,81%, révélant une situation économique mitigée. Pour finir, à Joigny, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Joigny : quel était le taux de participation aux élections législatives ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, 45,92% des inscrits sur les listes électorales de Joigny s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 46,02% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,05% au premier tour et seulement 41,88% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Joigny ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.