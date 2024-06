Résultat des législatives à Soucy : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Une victoire de Bardella à Soucy le 9 juin Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc aussi comme avisé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Soucy, avec 50,65% des voix exprimées, soit 351 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 9,09%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,51%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle en 2022 à Soucy ? C'est probablement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 36,08% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,53% et 13,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,88% contre 41,12%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient offert un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Soucy. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Yonne, c'est Julien Odoul qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 37,88%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 59,00%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,00%.

11:02 - Démographie et politique à Soucy, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Soucy comme partout en France. Avec ses 1 560 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 82 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (87,64%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 30,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,28% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 196,75 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Soucy, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Participation à Soucy : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'un des facteurs importants de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Soucy. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 25,68% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,73% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,78% au premier tour et seulement 52,18% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Soucy pour les élections législatives ? Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?