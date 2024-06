Résultat des législatives à Gron : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - 41,59% pour le Rassemblement national à Gron le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à analyser avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. 41,59% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Gron, devant Raphaël Glucksmann à 12,57% et Valérie Hayer à 11,22%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 215 électeurs de Gron.

14:32 - 31,86% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Gron L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Il faut noter que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait engrangé 31,86% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 23,76% et 21,48%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 51,23% contre 48,77%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives sera très scruté. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Gron au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Julien Odoul qui se plaçait en tête au premier tour avec 32,87% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,32%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,68%.

11:02 - Les enjeux locaux de Gron : tour d'horizon démographique Dans la commune de Gron, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,77%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (67,54%) met en relief l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 511 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,17%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Gron mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,52% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Gron : retour sur la participation aux dernières élections législatives L'observation des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Durant les européennes du mois de juin 2024, sur les 959 personnes en âge de voter à Gron, 57,35% étaient allées voter. La participation était de 57,81% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,24% au premier tour. Au second tour, 53,3% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.