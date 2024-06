18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Saint-Julien-du-Sault

Que conclure de l'ensemble de ces scores ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 41% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.