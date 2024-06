Résultat des législatives à Malay-le-Grand : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un tremblement de terre aussi à Malay-le-Grand le 9 juin ? On ne peut négliger le scrutin qui a eu lieu il y a une vingtaine de jours. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Malay-le-Grand, avec 49,71%, soit 343 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 12,03% et Raphaël Glucksmann à 10%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Malay-le-Grand au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,64% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Malay-le-Grand. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,84%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,47% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau de la candidate du RN au second tour contre Macron avec 55,82%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Malay-le-Grand ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif apporte des indicateurs précieux au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en première position à Malay-le-Grand lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Julien Odoul qui se classait en tête au premier tour avec 35,67% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 56,59%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,41%.

11:02 - Malay-le-Grand : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment la population de Malay-le-Grand peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 71 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,71%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,82%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 652 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,89%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,19%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Malay-le-Grand mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,44% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - L'abstention aux législatives à Malay-le-Grand À Malay-le-Grand, le taux de participation constituera immanquablement un facteur clé du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,94% au premier tour et seulement 49,77% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Malay-le-Grand ? Pour mémoire, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. Au premier tour de l'élection présidentielle, 78,66% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 77,84% au deuxième tour, c'est-à-dire 994 personnes.