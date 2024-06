Résultat des législatives à Sens : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les supporters de la gauche unie font envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait terminé à 11,48% à Sens il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes s'était par ailleurs imposée avec 24,11% des votes dans la localité, où elle était incarnée par Manon Dené.

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Sens à 20 jours des législatives Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de scores. Mais des éléments se distinguent… La progression du RN est déjà puissante à Sens entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,44%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,98%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression de 15 points comparé aux élections de 2022 en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Sens aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Sens, avec 31,98% des votes exprimés devant la liste de Manon Aubry avec 15,33%, et la liste de Valérie Hayer avec 14,39%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Sens lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Sens que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait rassemblé 22,98% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 25,77%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 25,75% et Marine Le Pen avec 22,98%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 41,53% contre 58,47%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Sens ? Aux législatives en 2022 à Sens, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,55% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 24,11% pour Manon Dené (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme La République en Marche avec 55,22%. C'est ainsi Michèle Crouzet (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Sens : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale législative, Sens se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 27 034 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 057 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (63,04%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 3 918 résidents étrangers, soit 14,59% de la population, favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2120,84 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 21,84%, révélant une situation économique instable. À Sens, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - La participation aux législatives à Sens À Sens (89100), l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 59,02% au premier tour et seulement 61,29% au second tour. Pour comparer, au niveau national, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 36,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 39,34% au second tour.