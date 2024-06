En direct

19:46 - Le Front populaire pourrait atteindre les 23% La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 6,49% à Saint-Valérien. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré aussi 23,61% des voix dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Des législatives qui sourient déjà au Rassemblement national à Saint-Valérien Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN semble déjà forte à Saint-Valérien entre le score de Jordan Bardella en 2019 (37,43%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (41,37%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 41% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-Valérien au début du mois ? Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc également pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Saint-Valérien, avec 41,37% des bulletins dans l'urne, soit 223 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 13,91%, suivie par Valérie Hayer avec 11,13%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Saint-Valérien au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Il faut retenir que le RN avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives à Saint-Valérien que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 31,94% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 24,87% et 20,45%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,37% contre 45,63%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Saint-Valérien lors des législatives de 2022. C'est en effet Julien Odoul qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 33,40% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,44%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,56%.

11:02 - Saint-Valérien : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Saint-Valérien peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 22,06% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 12,06% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (73,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 529 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,75%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,48%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Valérien mettent en avant une diversité de qualifications, avec 43,7% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Saint-Valérien À Saint-Valérien, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,85% au premier tour et seulement 46,3% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Valérien pour les élections législatives 2024 ? En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,02% dans la ville, contre une participation de 71,61% au deuxième tour, ce qui représentait 772 personnes.