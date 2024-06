Résultat des législatives à Vinneuf : l'élection 2024 en direct

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Vinneuf au premier tour de l'élection présidentielle

C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 à Vinneuf que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La cheffe du parti avait accumulé 41,14% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 17,72% et 15,22%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 62,92% contre 37,08%).