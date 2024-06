Résultat des législatives aux Vallées de la Vanne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Les Vallées de la Vanne majoritairement pour Jordan Bardella le 9 juin dernier Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 217 électeurs des Vallées de la Vanne ont en effet choisi le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a glané ainsi 51,67% des votes devant Valérie Hayer à 9,76% et Raphaël Glucksmann à 9,05%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon aux Vallées de la Vanne lors de la dernière présidentielle Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 37,99% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 21,43% et 9,58%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,6% contre 39,4%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 aux Vallées de la Vanne Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de l'élection du jour. Au début des élections législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu aux Vallées de la Vanne. On retrouvait en effet Julien Odoul devant ses concurrents au premier tour, avec 45,21% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 62,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,43%.

11:02 - Élections législatives aux Vallées de la Vanne : un éclairage démographique Quel portrait faire des Vallées de la Vanne, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 003 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 36 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 320 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (78,21%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 39,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,06% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 521,76 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Les Vallées de la Vanne manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives aux Vallées de la Vanne Au cours des précédents scrutins électoraux, les 1 021 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de début juin, 53,66% des personnes aptes à voter aux Vallées de la Vanne s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 56,98% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,24% au premier tour. Au deuxième tour, 50,43% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives aux Vallées de la Vanne ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 801 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,03% étaient allés voter, contre un taux de participation de 77,28% au second tour, c'est-à-dire 619 personnes.