19:50 - Les suffrages de la gauche unie très suivis Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,32% des suffrages dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 9,83% à Villeneuve-sur-Yonne le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 14 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Villeneuve-sur-Yonne Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des pistes se dégagent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Villeneuve-sur-Yonne entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 41% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du RN à Villeneuve-sur-Yonne Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Villeneuve-sur-Yonne. Le mouvement séduisait 47,44% des suffrages, soit 816 voix, face à Valérie Hayer à 11,1% et Raphaël Glucksmann à 9,83%.

14:32 - 34,58% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Villeneuve-sur-Yonne C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Villeneuve-sur-Yonne s'était nettement tournée vers Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022. La cheffe de file du parti d'extrême droite prenait les devants avec 34,58% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,17% et 17,61% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 8,52% des voix. Au second tour, face à Macron, la cheffe du RN conservait son avantage avec 56,61%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Villeneuve-sur-Yonne ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces législative au niveau local. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon score pour le RN à Villeneuve-sur-Yonne. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Yonne, c'est Julien Odoul qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,52%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 53,77%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,23%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Villeneuve-sur-Yonne : un regard sur la démographie locale En pleine campagne électorale législative, Villeneuve-sur-Yonne se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 5 136 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 350 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (63,08%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 180 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 223 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,74%, révélant une situation économique fragile. Finalement, Villeneuve-sur-Yonne incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Villeneuve-sur-Yonne : les leçons des précédentes élections À Villeneuve-sur-Yonne, l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif sera le taux d'abstention. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des foyers français pourrait impacter la participation à Villeneuve-sur-Yonne. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 692 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 69,72% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 68,94% au second tour, c'est-à-dire 2 521 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,15% au premier tour. Au second tour, 44,25% des citoyens se sont déplacés. Quel député succédera à Julien Odoul dans la 3ème circonscription de l'Yonne ?