La Nupes ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 21,08% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 8,19% à Pont-sur-Yonne. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 6,87% de Manon Aubry (LFI), les 2,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,99% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 18% cette fois.

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Pont-sur-Yonne

Alors que déduire de cet ensemble de données ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 13 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN finisse pas loin des 40% ou plus à Pont-sur-Yonne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.