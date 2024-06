En direct

19:48 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? L'autre interrogation qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 7,62% à Champigny. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 18% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (8,84%), de Marie Toussaint (2,45%) et enfin de Léon Deffontaine (1,36%). La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Champigny, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 19,59% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Champigny Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des pistes émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 53% à Champigny ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,07% pour la liste Bardella à Champigny il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Champigny, avec 47,07%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 9,66% et Manon Aubry à 8,84%.

14:32 - 39,05% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Champigny On remarque que le Rassemblement national avait fait au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne de la formation avait engrangé 39,05% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 17,61% et 16,89%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 63,54% contre 36,46%).

12:32 - Quel score à Champigny pour le RN aux législatives ? Regarder le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective n'a rien d' une garantie… Les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le RN à Champigny. C'est en effet Julien Odoul qui se classait en pôle position au premier tour avec 45,54% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 68,82%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 31,18%.

11:02 - Les enjeux locaux de Champigny : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Champigny peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 19,29% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,03% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2336,03 euros par mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 639 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,54%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,03%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Champigny mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,79% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les législatives démarrent à Champigny : quel sera le taux de participation ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des élections antérieures. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, sur les 1 663 personnes en âge de voter à Champigny, 54,78% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 51,58% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 60,31% au premier tour et seulement 63,52% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.