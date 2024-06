Résultat des législatives à Maillot : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le 9 juin dernier, la piqure de rappel du RN à Maillot Les résultats de ce 30 juin vont peut être s'approcher davantage du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 191 votants de Maillot ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a glané 37,67% des suffrages contre Valérie Hayer à 15,78% et Raphaël Glucksmann à 9,86%.

14:32 - 28,02% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Maillot La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du président de la République. Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste du pays à Maillot au cours de la présidentielle avec un score de 28,02% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,01% et 16,81% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 7,18% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,15% contre 53,85%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très scruté. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Maillot. C'est en effet Julien Odoul qui se classait en tête au premier tour avec 28,00% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Michèle Crouzet (La République en Marche) chez les électeurs avec 50,23%.

11:02 - Maillot : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Maillot, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 562 logements pour 1 238 habitants, la densité de la commune est de 179 habitants par km². L'existence de 102 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,08%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 32,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 50,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 354,93 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Maillot, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Maillot Comment ont voté les habitants de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 941 inscrits sur les listes électorales à Maillot, 44,85% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 42,00% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,16% au premier tour et seulement 49,35% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Maillot ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.