Résultat des législatives à Villeneuve-l'Archevêque : l'élection 2024 en direct

16:32 - Un énorme 52,82% pour Bardella à Villeneuve-l'Archevêque il y a trois semaines Consulter des résultats plus récents semble aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 187 habitants de Villeneuve-l'Archevêque passés par les bureaux de vote ont en effet choisi le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, glanait ainsi 52,82% des votes devant Valérie Hayer à 9,04% et Raphaël Glucksmann à 9,04%.

14:32 - 40,33% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Villeneuve-l'Archevêque Marine Le Pen a amplement surpassé son score national à Villeneuve-l'Archevêque au cours de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 40,33% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,89% et 14,73% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 9,94% des suffrages pour sa part. Au second tour deux semaines plus tard, c'est encore la numéro 1 du parti frontiste qui passait devant avec 59,16%, devant Emmanuel Macron à 40,84%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cela peut induire en erreur… Le RN parvenait en pôle position à Villeneuve-l'Archevêque au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Yonne, c'est Julien Odoul qui démarrait en pôle position au premier tour avec 37,38%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 60,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,75%.

11:02 - Villeneuve-l'Archevêque : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Villeneuve-l'Archevêque, le scrutin est en cours. Avec ses 1 110 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 89 entreprises, Villeneuve-l'Archevêque permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,64% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 28,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 46,15% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 227,22 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, Villeneuve-l'Archevêque incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Elections législatives à Villeneuve-l'Archevêque : retour sur la participation électorale L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux d'abstention à Villeneuve-l'Archevêque. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,87% au premier tour et seulement 60,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Villeneuve-l'Archevêque ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 841 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 35,43% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 33,89% au premier tour. La volonté de changement des habitants est en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Villeneuve-l'Archevêque.