En direct

19:46 - La gauche aussi dans les favoris à Chéroy pour ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 4,66% à Chéroy. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 14% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Chéroy, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 17,3% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Chéroy Alors que tirer de cette combinaison de scores ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 51% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Chéroy le 9 juin dernier Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 292 électeurs de Chéroy ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a enregistré ainsi 54,38% des suffrages contre Valérie Hayer à 8,75% et Manon Aubry à 6,89%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Chéroy au premier tour de la présidentielle 2022 Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 40,43% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 17,34% et 16,27%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,28% contre 36,72%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Chéroy Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection du jour. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Chéroy lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Julien Odoul qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 43,04% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 65,49%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 34,51%.

11:02 - Chéroy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les électeurs de Chéroy exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 155 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,9%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 482 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,24%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,46%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Chéroy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,78% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Chéroy : quel était le pourcentage d'abstention aux législatives ? Au cours des dernières années, les 1 757 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 53,29% des votants de Chéroy. L'abstention était de 48,43% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,45% au premier tour. Au second tour, 58,45% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Chéroy ? Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.