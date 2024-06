Résultat des législatives à Sergines : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. 50,11% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Sergines, devant Valérie Hayer à 11,46% et Raphaël Glucksmann à 8,28%. Le RN cumulait ainsi 236 votants de Sergines.

Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le RN se hissait en pôle position à Sergines. On retrouvait en effet Julien Odoul en tête au premier tour, avec 38,35% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 55,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,05%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sergines

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sergines mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 10,55% et une densité de population de 68 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,02%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 431 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,75%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,24%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sergines mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,92% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.