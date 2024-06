En direct

19:50 - Quel candidat vont plébisciter les supporters de gauche à Paron ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Paron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,34% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 9,98% à Paron. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 10,25% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,23% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,86% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 23% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a lourdement séduit à Paron Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 38% à Paron ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 41,64% à Paron le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 41,64% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Paron, face à Valérie Hayer à 11,63% et Manon Aubry à 10,25%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi 605 électeurs de Paron.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Paron C'est probablement le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait obtenu au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 29,97% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 22,9% et 22,81%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 51,06% contre 48,94%).

12:32 - Quel verdict à Paron pour le Rassemblement national au premier tour ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent apporte des indices précieux au moment de l'élection du jour. Même si ce passif ne garantit rien… Le RN parvenait en première position à Paron en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Yonne, c'est Julien Odoul qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 30,95%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 53,49%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,51%.

11:02 - Démographie et politique à Paron, un lien étroit Quel portrait faire de Paron, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 4 824 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 183 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 345 personnes (7,15%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 109 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,24%, synonyme d'une situation économique fragile. Paron manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Paron ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 48,45% des personnes en capacité de participer à une élection à Paron avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 45,86% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,67% au premier tour et seulement 55,34% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Paron ? Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.