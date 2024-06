Résultat des législatives à Rosoy : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin va peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Rosoy, avec 38,76%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 16,74% et Raphaël Glucksmann à 9,86%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Rosoy lors de la dernière présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le résultat de la présidentielle. Chose rare : le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 28,68% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,5%, suivi donc de Marine Le Pen avec 28,68% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,97%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,25% contre 53,75%).