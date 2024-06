La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 8,04% à Villeneuve-la-Guyard. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 20% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Villeneuve-la-Guyard, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 24,3% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Que peut-on tirer de cette masse de données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il n'est pas impossible que le RN arrive à environ 50% ou plus à Villeneuve-la-Guyard ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le résultat qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. 50,19% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Villeneuve-la-Guyard, devant Manon Aubry à 8,97% et Valérie Hayer à 8,13%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec 537 habitants de Villeneuve-la-Guyard passés par les urnes.

Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus fort aux législatives à Villeneuve-la-Guyard que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait rassemblé 35,48% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 23,88% et 16,13%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,48% contre 38,52%).

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Villeneuve-la-Guyard lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Yonne, c'est Julien Odoul qui arrivait en tête au premier tour avec 39,25%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 64,01%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,99%.

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villeneuve-la-Guyard mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 10,78% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Avec 47,13% de population active et une densité de population de 205 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (78,03%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 956 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,77%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Villeneuve-la-Guyard mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,39% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.