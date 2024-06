Résultat des législatives à Michery : l'élection 2024 en direct

Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Le 9 juin en effet, à Michery, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 52,13% des voix devant Valérie Hayer à 11,63% et Raphaël Glucksmann à 6,94%. Ce qui correspond à 233 votes dans la localité.

14:32 - À Michery, le résultat de la présidentielle résonne toujours

Il faut retenir que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Michery que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait accumulé 38,27% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 21,91% et 14,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,8% contre 40,2%).