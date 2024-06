Résultat des législatives à Nailly : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le Rassemblement national à 45,51% à Nailly il y a trois semaines Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Nailly, à 45,51%, soit 228 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 13,97% et Raphaël Glucksmann à 12,18%.

14:32 - 31,39% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Nailly C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen obtenait 31,39% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,9% et 17,05% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,95% des suffrages. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 50,53%, devant Emmanuel Macron à 49,47%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Nailly Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné un puissant départ pour le RN à Nailly. C'est en effet Julien Odoul qui se classait en pôle position au premier tour avec 28,90% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Yonne. Mais c'est pourtant Michèle Crouzet (LREM) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Nailly au second tour, avec 54,67%.

11:02 - Nailly : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Nailly, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 325 habitants répartis dans 665 logements, ce village présente une densité de 58 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 729 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,01%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 49,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 42,2% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 65,00 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Nailly, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Nailly : quels enseignements ? L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Nailly. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,06% au premier tour et seulement 50,05% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,13% dans la commune, contre une abstention de 25,93% au deuxième tour. L'inflation dans le pays, combinée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à pousser les citoyens de Nailly à s'intéresser plus fortement à l'élection.