19:47 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Véron scruté La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,15% des suffrages dans la commune. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 7,63% à Véron début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Véron Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive pas loin des 50% voire plus à Véron ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du RN à Véron aux européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Il y a quelques semaines en effet, à Véron, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 53,68% des suffrages devant Valérie Hayer à 9,26% et Raphaël Glucksmann à 7,63%. Ce sont alors 394 habitants qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Véron avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 à Véron que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du parti avait engrangé 38,63% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,84% et 14,56%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 59,06% contre 40,94%).

12:32 - Quel verdict pour le RN ce soir à Véron ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN parvenait en pôle position à Véron. On retrouvait en effet Julien Odoul devant ses concurrents au premier tour, avec 42,08% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 63,31%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,69%.

11:02 - Véron : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quelle influence la population de Véron exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,76%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (17,16%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 658 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,16%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,45%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Véron mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,7% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Véron : les chiffres clés L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation à Véron (89510). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,13% au premier tour et seulement 47,81% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Véron ? En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, 77,22% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,37% au premier tour, c'est-à-dire 1 069 personnes.