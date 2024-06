Résultat des législatives à Égriselles-le-Bocage : l'élection 2024 en direct

Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans à Égriselles-le-Bocage que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait rassemblé 43,2% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 19,07% et 13,87%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,23% contre 35,77%).

11:02 - Égriselles-le-Bocage : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune d'Égriselles-le-Bocage, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,3%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (68,72%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 484 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,40%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,32%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,49%, comme à Égriselles-le-Bocage, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.