Résultat des législatives à Thorigny-sur-Oreuse : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - 46,92% pour la liste Rassemblement national à Thorigny-sur-Oreuse il y a trois semaines Le résultat de ces législatives fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Thorigny-sur-Oreuse, avec 46,92%, soit 267 voix. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 11,25% et Raphaël Glucksmann à 10,54%.

14:32 - 37,76% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Thorigny-sur-Oreuse Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait engrangé 37,76% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 21,91% et 15,27%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,65% contre 36,35%).

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN il y a deux ans Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 au niveau local, comme au niveau national. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Thorigny-sur-Oreuse. C'est en effet Julien Odoul qui arrivait en pôle position au premier tour avec 39,42% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 62,10%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,90%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Thorigny-sur-Oreuse Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Thorigny-sur-Oreuse comme partout. Dotée de 900 logements pour 1 395 habitants, la densité de la commune est de 30 habitants par km². L'existence de 80 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (65,44%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 39,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 53,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 337,05 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Thorigny-sur-Oreuse, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Législatives précédentes à Thorigny-sur-Oreuse : retour sur la participation électorale L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera sans nul doute l'étendue de l'abstention à Thorigny-sur-Oreuse (89260). Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,07% au premier tour et seulement 47,84% au second tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,38% des votants de la commune, contre un taux de participation de 76,88% au premier tour, c'est-à-dire 871 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des Français sont notamment en mesure faire augmenter le taux de participation à Thorigny-sur-Oreuse.