Résultat des législatives à Égriselles-le-Bocage : l'élection 2024 en direct

09:01 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote d'Égriselles-le-Bocage

Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Égriselles-le-Bocage. Ce dimanche, les Français ont déjà voté il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges de députés avaient été obtenus par le Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Quelle alliance politique réussira à se distinguer lors de ces législatives à Égriselles-le-Bocage ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.