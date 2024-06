Résultat des législatives à Courlon-sur-Yonne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le RN au-delà des 50% à Courlon-sur-Yonne il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Courlon-sur-Yonne, avec 52,97%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 10,73% et Manon Aubry à 6,85%.

14:32 - Courlon-sur-Yonne avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est certainement la référence pour jauger une préférence politique locale. Chose rare : le Rassemblement national avait fait au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidente du parti avait rassemblé 42,26% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 18,23% et 16,93%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 67,72% contre 32,28%).

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Courlon-sur-Yonne ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment de l'élection du jour. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un excellent résultat à Courlon-sur-Yonne. On retrouvait en effet Julien Odoul en tête au premier tour, avec 45,17% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Yonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 67,00%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,00%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Courlon-sur-Yonne Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Courlon-sur-Yonne mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,04% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 71 habitants/km² et 44,5% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (22,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 456 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Courlon-sur-Yonne mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,28% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Courlon-sur-Yonne : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Début juin, pendant les européennes, sur les 903 personnes en âge de voter à Courlon-sur-Yonne, 49,28% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 44,77% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,95% au premier tour et seulement 55,01% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Courlon-sur-Yonne ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.