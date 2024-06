Résultat des législatives à Jourgnac : l'élection 2024 en direct

09:00 - Législatives à Jourgnac : les horaires du bureau de vote

En ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les 878 inscrits sur les listes électorales de la ville ont exercé leur droit de vote aux élections européennes. En 2022, lors des précédentes législatives, 89 sièges de députés avaient été obtenus par le RN à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Parmi les liste en présence dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, qui arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Jourgnac (87800) ? Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Jourgnac. Cette page affichera les résultats à Jourgnac à partir de 20h.