Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-les-Belles (87380) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Germain-les-Belles, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 31,63% des votes dans la commune. Ce qui correspond à un progrès de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 51,17% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Saint-Germain-les-Belles en 2 ans Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour cette législative 2024. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Saint-Germain-les-Belles entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN arrive vainqueur à Saint-Germain-les-Belles ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Saint-Germain-les-Belles, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le score obtenu par la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de ces élections législatives 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives à l'époque à Saint-Germain-les-Belles, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,57% des votants étant convaincus par son binôme, contre 26,04% pour Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (51,17%). Stéphane Delautrette s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel score pour le RN aux législatives à Saint-Germain-les-Belles ? D'après les études des instituts de sondages communiquées dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 43,14% des votes, Sabrina Minguet (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Germain-les-Belles, le 30 juin 2024 lors du 1er tour des législatives. Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire) et Marie-Eve Tayot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient grâce à, dans l'ordre, 31,63% et 23,58% des votants à l'échelle de la métropole. Sabrina Minguet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Résultats des élections à Saint-Germain-les-Belles : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Au cours des consultations démocratiques précédentes, les 1 158 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 28,66% au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Germain-les-Belles, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 44,75% des personnes habilitées à voter à Saint-Germain-les-Belles avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 44,15% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Saint-Germain-les-Belles ? À Saint-Germain-les-Belles, l'abstention constitue l'une des clés des élections législatives. Dans la ville, 71,34% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,09% au premier tour et 49,82% au second tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 76,66% au premier tour, ce qui représentait 624 personnes. Le désir de faire valoir ses droits pourrait avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Saint-Germain-les-Belles.

17:29 - Démographie et politique à Saint-Germain-les-Belles, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des élections législatives à Saint-Germain-les-Belles comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 145 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 87 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (65,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 42,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 54,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1092,84 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Germain-les-Belles contribue à construire l'avenir français.